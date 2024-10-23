"Ламбумиз" установил ценовой диапазон IPO в 425-460 рублей за акцию

Компания рассчитывает привлечь 0,8-1 млрд рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Компания "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) установила ценовой диапазон IPO в размере от 425 до 460 рублей за акцию. Об этом сказано в ее пресс-релизе.

Сбор заявок пройдет с 23 октября по 15:00 по Москве 29 октября. Старт торгов на "Московской бирже" запланирован на 30 октября. Брокером выступает "Юнисервис капитал".

Как сказано в презентации "Ламбумиза", капитализация компании исходя из ценового диапазона составляет 8-8,7 млрд рублей без учета средств от допэмиссии. Объем IPO, которое пройдет полностью в формате cash-in, может составить от 800 млн до 1 млрд рублей. Эмитент берет на себя обязательства lock-up сроком на год.

В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска от 1 октября 2024 года. Его размер составляет 2,8 млн акций. Акционеры компании также утвердили решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 40. В результате одна акция номиналом 1 рубль была конвертирована в 40 акций стоимостью 0,025 рубля каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составило 18 865 160 штук.

Предполагается, что после IPO free float компании составит 10-12%.

"К настоящему моменту в результате раннего маркетинга ПАО "Ламбумиз" уже получило индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера предложения", - сообщает компания.

Основная цель привлечения средств - реализация стратегии развития, в том числе строительство цеха и приобретение оборудования для выпуска новых видов продукции, включая асептическую упаковку, сообщала ранее компания.

Стратегическая цель компании - строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тысяч кв. метров. Здесь планируется разместить новое производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности, расширив текущий ассортимент. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки ПАО "Ламбумиз" сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Объем запланированных вложений в инвестиционный проект в течение 2025-2026 годов - 1,5 млрд рублей. Пуск нового производственного комплекса ожидается в 2027 году. На реализацию проекта планируется направить собственные средства компании и привлеченные от продажи пакета акций средства.

История компании идет от завода "Мосламбумиз" (основан в 1972 году), который выпускал знаменитую упаковку для молока в виде пирамиды.

В первом полугодии этого года выручка компании составила 1,42 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году выручка составила 2,6 млрд рублей.

Бенефициаром компании является Александр Абалаков.