В SDN-List включены партнеры "НОВАТЭКа" по поставке оборудования на "Арктик СПГ 2"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против Smart Solutions Ltd. - компании из Абу-Даби, связанной, по информации американских властей, с проектом "Арктик СПГ 2".

Также в SDN-List попали четыре сингапурские компании со схожими названиями: LNG Alpha Shipping PTE, LNG Beta Shipping PTE, LNG Delta Shipping PTE, LNG Gamma Shipping PTE.

Как сообщил Госдепартамент США, Smart Solutions занималась закупкой для проекта "Арктик СПГ 2" специализированных модулей для сжижения газа и оснований гравитационного типа (ОГТ), а также их доставкой. Для этого компания зафрахтовала суда Audax и Pugnax, которые поставляли оборудование на проект.

Компании из Сингапура, в свою очередь, связаны с дочерней компанией "НОВАТЭКа" из ОАЭ - New Transshipment FZE, утверждает Госдеп. Они занимались формированием флота для экспорта российского СПГ: как путем фрахтования, так и создания собственного парка. В частности, каждая из упомянутых компаний ранее передала подпавшей под санкции США в августе White Fox Ship Management (ОАЭ) по СПГ-газовозу, на которые также распространяются ограничения американского Минфина. Это суда North Air, North Mountain, North Way, North Sky, которые, по информации Госдепа, участвовали в перевозке продукции с проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".

Осенью 2023 года Минфин США ввел санкции против ООО "Арктик СПГ 2". В США прямо говорили, что намерены "заморозить" проект.

В конце августа 2024 года Минфин США внес в санкционный список несколько компаний из ОАЭ и Индии, а также их газовозы, указывая, что они связаны с "Арктик СПГ 2".

"НОВАТЭК" в начале сентября распространил "обращение к партнерам", в котором заявил, что сотрудники компании не являются сотрудниками ООО "Арктик СПГ 2". Компания также опровергла информацию о том, что занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта "Арктик СПГ 2".

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули. Первая линия построена, добыча началась в декабре 2023 года. Вторая очередь, по сообщениям СМИ, доставлена на место установки на Гыдан.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.