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EBay снизила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay сократил чистую прибыль в третьем квартале на 51%, хотя выручка повысилась на 3%.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $636 млн по сравнению с $1,31 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию понизилась до $1,29 с $2,46.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,19 на акцию с $1,03 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,18 на акцию.

Квартальная выручка eBay выросла до $2,58 млрд с $2,5 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали $2,55 млрд.

Валовый объем торгов через платформу компании (GMV) повысился на 2% - до $18,31 млрд.

По прогнозу компании, в четвертом квартале ее выручка составит $2,53-2,59 млрд (прогноз рынка - $2,65 млрд), скорректированная прибыль на акцию - $1,17-1,22 ($1,22).

В минувшем квартале eBay вернула акционерам $881 млн, в том числе $750 млн в виде обратного выкупа акций.

Акции компании подешевели на 7,2% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.

eBay США
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