EBay увеличил чистую прибыль во II квартале на 31%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 31%, выручку - на 1%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $226 млн по сравнению с $172 млн за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,45 с $0,32.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,18 на акцию с $1,03 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне $1,13 на бумагу.

Квартальная выручка eBay выросла до $2,57 млрд с $2,54 млрд годом ранее.

Валовый объем торгов через платформу компании (GMV) повысился на 1% - до $18,4 млрд.

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале ее выручка составит $2,5-2,56 млрд, скорректированная прибыль - $1,15-1,2 на акцию (прогноз рынка - $1,13 на акцию).

В минувшем квартале eBay вернула акционерам $1,1 млрд, в том числе $1 млрд в виде обратного выкупа акций.

Бумаги компании подорожали на 27,5% с начала этого года.