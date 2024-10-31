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Банк России обсуждает разные меры регулирования корпоративных кредитов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Банк России еще не принял решение о возможных макропруденциальных мерах в сегменте корпоративного кредитования, но лимиты вводить не собирается, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

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Быстрые темпы роста корпоративного кредитного портфеля банков, которые превышают 20% в годовом выражении, вызывают беспокойство у ЦБ, так как могут нести риски чрезмерной долговой нагрузки компаний. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ обсуждает возможное макропруденциальное регулирование по корпоративным кредитам. Динамика и структура корпоративного кредитного портфеля обсуждались на этой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с экономическим блоком правительства.

"Сейчас мы видим, что корпоративное кредитование растет быстро, темпы роста больше 20%. При этом мы видим, что возрастает риск концентрации, потому что у нас крупные заемщики раньше имели доступ к внешним заимствованиям, сейчас они только погашают свои долги, замещают их банковскими кредитами. Поэтому растет концентрация капитала наших банков на крупных заемщиков, и мы внимательно смотрим на долговую нагрузку наших компаний", - отметила Данилова.

Она заявила, что ЦБ не планирует вводить макропруденциальные лимиты на выдачу корпоративных кредитов, как это было сделано в розничном сегменте.

"В принципе при необходимости, если мы увидим накопление кредитных рисков в корпоративном кредитовании, то мы можем доработать наш нормативный акт и определить критерии. В случае, если компания, например, обладает высокой долговой нагрузкой, можно установить макропруденциальные надбавки. Но опять же это решение не принято, мы смотрим на целесообразность, на разные опции, потому что еще очевидная опция - в целом посмотреть более внимательно на резервы, которые банки формируют по своим заемщикам, и посмотреть, насколько они адекватны ситуации", - сказала она.

"Мы все инструменты рассматриваем, какие из них наиболее адекватны ситуации. Если риски возрастают, финансовое положение компании ухудшается, задействуются резервы, положение 590-П. Надбавки носят более опережающий характер, когда мы видим только формирование системных рисков, еще они не реализовались, тогда мы действуем проактивно", - сказала она, подчеркнув, что ЦБ еще не принял никаких решений о возможных регулятивных мерах.

Данилова также напомнила, что Банк России с 1 июля 2025 года впервые установит ненулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков, которая будет влиять на формирование буфера капитала, в том числе под корпоративные риски.

Елизавета Данилова Банк России Эльвира Набиуллина
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