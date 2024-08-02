"СИБУР" в I полугодии увеличил прибыль по РСБУ в 2,6 раза до 125 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ в первом полугодии текущего года составила 124,8 млрд рублей по сравнению с 47,4 млрд рублей годом ранее (в 2,6 раза больше), говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 26% до 578,4 млрд рублей, себестоимость продемонстрировала почти такую же динамику (25%), составив 396,8 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 27% до 181,6 млрд руб.

Прибыль от продаж поднялась на 36% до 140,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла почти в 3 раза и составила около 150 млрд рублей.

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).