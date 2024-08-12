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Прибыль "СИБУРа" по МСФО за I полугодие подскочила в 4,5 раза

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2024 года подскочила в 4,5 раза - до 145,275 млрд рублей - главным образом благодаря прибыли по курсовым разницам.

Как сообщается в отчете компании, выручка выросла на 16% - до 569,669 млрд рублей.

Выручка от реализации полиолефинов выросла на 17% - до 238 млрд рублей, пластиков - на 11%, до 99 млрд рублей, эластомеров - на 26%, до 52 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась на 15%, до 173,383 млрд рублей.

Прибыль по курсовым разницам составила 16 млрд рублей по сравнению с убытком в 68 млрд рублей годом ранее.

Капиталовложения выросли до 113,3 млрд рублей с 88,122 млрд рублей годом ранее.

СИБУР
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