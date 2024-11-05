Российский страховой бизнес PPF Group приобретет инвестгруппа Inweasta

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционная группа Inweasta приобретает российский страховой бизнес чешской PPF Group - 100%-ную долю участия в "ППФ Страхование жизни", сообщил журнал "Компания" со ссылкой на основателя независимой инвестиционной группы Андрея Елинсона.

У группы Inweasta штаб-квартира в Дубае и есть офисы в Гонконге, Стамбуле и Вене.

Сделка уже согласована правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Банком России. "Завершить ее юридическое оформление планируем до конца ноября 2024 года, - отметил Елинсон. - Мы защитили в Центробанке стратегию развития компании, разработанную совместно с менеджментом. Она предусматривает сохранение численности сотрудников, увеличение рентабельности и развитие продуктовой линейки. Да и в целом никаких серьезных изменений не планируется".

Чешская группа внимательно подошла к выбору покупателя для актива - его искали более полутора лет, сказал он, добавив, что "страховая компания находится в прекрасном финансовом состоянии, группа рассчитывает усилить ее позиции в отрасли".

"Как и любой инвестор, мы хотим получать устойчивый денежный поток в виде дивидендов, но только в той степени, в которой это не мешает компании и выполнению её обязательств перед клиентами, которые ей доверяют", - пояснил представитель группы.

"Мы не планируем продавать "ППФ Страхование жизни" или создавать совместные предприятия с другими игроками рынка в том числе, потому что у "ППФ Страхование жизни" уникальная бизнес-модель, которую в принципе невозможно или очень сложно объединить с какой-либо страховой компанией на российском рынке", - сказал он журналу.

За 15 лет работы в компании был сформирован профессиональный коллектив, выстроены отличные модели бизнеса и управления, продолжил Елинсон. Менеджмент "ППФ Страхование жизни", в том числе глава Совета директоров Вит Седлачек, продолжат работу в компании.

Inweasta вообще не планирует вмешиваться в операционную деятельность "ППФ Страхование жизни" - это общий подход группы к управлению покупаемыми активами. При этом группа намерена усилить стратегический уровень управления за счет приглашения в состав совета директоров экспертов в области страхования жизни.

По мнению Елинсона, "рынок страхования жизни уверенно растет - в 2023 году прирост составил 50%, это основной драйвер роста всего рынка страхования, а за 6 месяцев 2024 рост собранных премий в сегменте жизнь составил внушительные 42% год к году, в то время как прочие сегменты страхования показали лишь 11%. Оценивая перспективы покупки страховой компании, мы ориентировались в том числе и на текущее состояние отрасли, и на значительные перспективы его дальнейшего развития, и на показатели маржинальности, которая в среднем по рынку превышает 25%".

Топ-менеджмент инвестиционной группы Inweasta начинал свой карьерный путь в России, хорошо ориентируется в российском рынке, заявил Елинсон в интервью: "Но опыт международных проектов, в первую очередь на Западе, пришлось пересмотреть в связи с "разворотом на Восток". Мы открыли для себя новые подходы, связанные в том числе с новыми инвестиционными центрами мира, открыли штаб-квартиру в Дубае и активно развиваем работы в новых для российского бизнеса регионах - в странах Восточной, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке".