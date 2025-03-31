Компания "PPF Страхование жизни" сменила юридическое название и провела ребрендинг

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Компания "PPF Страхование жизни" объявила о смене юридического названия на ООО СК "Эверия Лайф", страховщик продолжит работу на рынке под новым брендом Everia Life, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Переход к новому бренду стал логичным шагом после смены акционеров, завершившейся в конце 2024 года. Ребрендинг последовал за изменениями в составе собственников компании. В ноябре прошлого года группа PPF передала 100% долей компании "PPF Страхование жизни" международной инвестиционной группе Inweasta. Эта группа была учреждена в 2022 году Андреем Елинсоном. Она реализует свои проекты более чем в 12 странах и управляет активами на сумму более $1 млрд.

Сегодня Everia Life представлена в 74 городах России, управляет сетью из 88 агентств и обслуживает более 320 тыс. клиентов. Средний срок действия договора страхования жизни в портфеле компании - 20 лет, сообщает страховщик. По итогам 2024 года премия в агентском канале компании увеличилась на 10%. Продажи долгосрочных договоров, заключенных в 2024 году, выросли на 11% относительно 2023 года. Выплаты клиентам выросли на 17%. За прошедший год было урегулировано почти 28 тыс. страховых случаев, приводит данные страховщик жизни.

Компания, работающая под новым брендом, отмечает, что сохраняет ориентиры в бизнесе - на "быстрые выплаты по страховым случаям, надежное сопровождение в любых вопросах и понятные, прозрачные условия сотрудничества". При этом ребрендинг не затрагивает бизнес-модель, продукты и процессы компании. Агентская сеть продолжает работать в привычном режиме: у каждого клиента остается "свой" агент, который сопровождает договор на протяжении всего срока действия", отмечают в компании.

Новый бренд был разработан с участием сотрудников - агентов, менеджеров, директоров. Everia Life образовано от английского корня ever ("вечный", "постоянный"). Разработчики отмечают созвучие в названии Everia с русским словом "доверие", поскольку деятельность страховщика жизни ориентирована на стабильность, открытость и долгосрочное сотрудничество.

Председатель правления Everia Life Вит Седлачек, комментируя смену названия страховщика, сказал: "Мы меняем свое имя, потому что время и обстоятельства ставят перед нами новые вызовы. Мы уверенно на них отвечаем. Новый бренд - это наша общая работа, в которую вложены опыт, смысл и энергия команды".

Сама страховая компания была основана в 2002 году (ранее работала под брендами "Generali PPF Страхование жизни", "Чешская страховая компания" и "PPF Страхование жизни").

Штаб-квартира группы Inweasta расположена в Дубае, имеются офисы в Гонконге, Стамбуле и Вене.

Сделка приобретения 100% участия в капитале страховщика международной инвестгруппы была согласована правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Банком России, сделка была завершена в ноябре прошлого года.

Как сообщал тогда Елинсон, комментируя событие, стратегия дальнейшего развития страховщика жизни была защищена в Банке России. Эта стратегия разрабатывалась совместно с менеджментом компании, предусматривала сохранение численности сотрудников, увеличение рентабельности и развитие продуктовой линейки.

Тогда он также отмечал, что группа не планирует "продавать "ППФ Страхование жизни" или создавать совместные предприятия с другими игроками рынка". Главой совета директоров остается Вит Седлачек, который продолжит работу в компании, сообщал Елинсон.