Home Credit вышла из капитала компании "Хоум кредит страхование"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Структура чешской группы Home Credit вышла из капитала российской компании "Хоум кредит страхование".

Как следует из данных ЕГРЮЛ, 49,5% страховщика, ранее принадлежавшие чешской группе, получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени.

"Хоум кредит страхование" входит в периметр сделки по покупке Совкомбанком "ХКФ банка", сообщил ранее первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Ярдени ранее участвовал в процессе выхода чешской группы из российских финансовых активов. Летом 2022 года группа утратила контроль (сократила доли до 49,5%) в "ХКФ банке" (работает под брендом "Хоум банк"), "Хоум кредит страховании" и микрокредитной компании "Купи не копи", передав по 1% долей в этих компаниях Ярдени.

В августе 2023 года 50,5% страховщика получил "ХКФ банк".

PPF Group, в которую входит Home Credit, отмечала, что сделка по продаже оставшихся 49,5% "Хоум кредит страхования" не была реализована ни до конца 2023 года, ни до даты составления отчета за прошлый год (середина мая 2024 года). Группа отнесла эту инвестицию в категорию "активы, удерживаемые до продажи".

Летом 2022 года PPF Group сообщила, что в рамках первой части сделки продала контрольные доли в российских подразделениях за сумму около 26,4 млрд рублей. Первая фаза включала продажу по 50,5% ХКФ банка, "Хоум кредит страхования" и компании "Купи не копи", а также полностью компаний "Форвард лизинг" и "Всегда да". Вторая часть сделки предусматривала продажу группой оставшихся долей в российских подразделениях за 16,4 млрд рублей.

Сейчас основным собственником "ХКФ банка" с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% "ХКФ банка" в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко - по 9,9% каждый (они и выкупили эти доли у Home Credit).

В середине февраля 2024 года о планах купить "ХКФ банк" объявил Совкомбанк. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года.