"Союзмолоко" прогнозирует рост производства молока в 2024 г. на 2%

Прирост потребления ожидается на уровне 5%

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Производство товарного молока в России по итогам 2024 года вырастет на 2% по отношению к прошлому году при более заметном росте потребления, прогнозируют в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко").

"По потреблению наш прогноз (на 2024 год - ИФ) – 5% прироста и примерно плюс 2% по объему производства молока", - сообщил генеральный директор объединения Артем Белов в ходе V съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока во вторник в Новосибирске.

"Дисбаланс будет закрываться объемом импорта (. . .) Год к году импорт в Россию вырос примерно 15-17%. Это в каком-то смысле сбалансировало рынок, но напряжения сырьевого рынка это не сняло", - сказал он, добавив, что львиная часть импорта приходится на Белоруссию.

Согласно презентации "Союзмолока", в текущем году объем производства товарного молока в РФ составит 26,3 млн тонн (в 2023 году – 25,8 млн тонн), потребление – 32,9 млн тонн (31,3 млн тонн), объем импорта – 7,3 млн тонн (6,4 млн тонн).

По словам Белова, экспорт молочной продукции из России в 2024 году увеличится до 1,1 млн тонн (в 2023 году – 1 млн тонн).

"В прошлом году мы обсуждали возможности поставки сухого обезжиренного молока (СОМ) на рынки третьих стран. В этом году мы очень хорошо растем по СОМ, очень хорошо растем по сыворотке. Мы активно начали поставлять продукцию в Алжир. Сейчас более 2,5 тыс. тонн, в том числе из Сибирского федерального округа, уже поставлены на рынок Алжира. И это, в принципе, рынок бездонный, с точки зрения объемов потребления, это около 300 тыс. тонн сухого молока (в год - ИФ). Это, в принципе, второй рынок после Китая", - отметил гендиректор объединения.

Относительно себестоимости производства он сказал, что по сырому молоку она выросла на 9,2% (с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года). Себестоимость готовой молочной продукции увеличилась на 18,4%, в том числе сливочного масла – на 20,6%, питьевого молока – на 16,9%. При этом цены на сырое молоко за этот период выросли на 21,8%.

"Постепенно рост цен будет покрывать себестоимость, но с учетом долгосрочных трендов на рост доходов (населения - ИФ) и дефицит кадров (в аграрном секторе - ИФ) спрос (на молочную продукцию - ИФ) будет расти", - считает Белов.