Поиск

"Союзмолоко" прогнозирует рост производства молока в 2024 г. на 2%

Прирост потребления ожидается на уровне 5%

"Союзмолоко" прогнозирует рост производства молока в 2024 г. на 2%
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Производство товарного молока в России по итогам 2024 года вырастет на 2% по отношению к прошлому году при более заметном росте потребления, прогнозируют в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко").

"По потреблению наш прогноз (на 2024 год - ИФ) – 5% прироста и примерно плюс 2% по объему производства молока", - сообщил генеральный директор объединения Артем Белов в ходе V съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока во вторник в Новосибирске.

В РоссииОАЭ начали поставлять в Россию сливочное маслоОАЭ начали поставлять в Россию сливочное маслоЧитать подробнее

"Дисбаланс будет закрываться объемом импорта (. . .) Год к году импорт в Россию вырос примерно 15-17%. Это в каком-то смысле сбалансировало рынок, но напряжения сырьевого рынка это не сняло", - сказал он, добавив, что львиная часть импорта приходится на Белоруссию.

Согласно презентации "Союзмолока", в текущем году объем производства товарного молока в РФ составит 26,3 млн тонн (в 2023 году – 25,8 млн тонн), потребление – 32,9 млн тонн (31,3 млн тонн), объем импорта – 7,3 млн тонн (6,4 млн тонн).

По словам Белова, экспорт молочной продукции из России в 2024 году увеличится до 1,1 млн тонн (в 2023 году – 1 млн тонн).

"В прошлом году мы обсуждали возможности поставки сухого обезжиренного молока (СОМ) на рынки третьих стран. В этом году мы очень хорошо растем по СОМ, очень хорошо растем по сыворотке. Мы активно начали поставлять продукцию в Алжир. Сейчас более 2,5 тыс. тонн, в том числе из Сибирского федерального округа, уже поставлены на рынок Алжира. И это, в принципе, рынок бездонный, с точки зрения объемов потребления, это около 300 тыс. тонн сухого молока (в год - ИФ). Это, в принципе, второй рынок после Китая", - отметил гендиректор объединения.

Относительно себестоимости производства он сказал, что по сырому молоку она выросла на 9,2% (с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года). Себестоимость готовой молочной продукции увеличилась на 18,4%, в том числе сливочного масла – на 20,6%, питьевого молока – на 16,9%. При этом цены на сырое молоко за этот период выросли на 21,8%.

"Постепенно рост цен будет покрывать себестоимость, но с учетом долгосрочных трендов на рост доходов (населения - ИФ) и дефицит кадров (в аграрном секторе - ИФ) спрос (на молочную продукцию - ИФ) будет расти", - считает Белов.

Союзмолоко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734 млрд рублей

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5% до 4,2 млрд рублей в день

АЕБ не исключила снижения российского авторынка в обозримом будущем

Российский страховой бизнес PPF Group приобретет инвестгруппа Inweasta

Brent подорожала до $75,17 за баррель

Brent подорожала до $75,17 за баррель

Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

ОПЕК+ продлевает до конца декабря добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с

"Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб.

"Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб.

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Кабмин выделил 350 млн руб. на компенсацию простоя белгородским предприятиям

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });