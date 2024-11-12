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Прокуроры в РФ начали проверку по поводу повышения производителями цен на молоко

Прокуроры в РФ начали проверку по поводу повышения производителями цен на молоко
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить сведения о повышении производителями цен на молоко и принять меры в случае выявления нарушений в этой сфере, сообщило во вторник надзорное ведомство.

"С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", - заявили в Генпрокуратуре.

Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга России.

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"По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан", - заявили в ведомстве, подчеркнув, что состояние законности в данной сфере находится на особом контроле в Генпрокуратуре РФ.

Рост цен на молочную продукцию в РФ в последнее время стал предметом особого внимания властей. В октябре о повышении цен уведомил ряд производителей сливочного масла. В конце октября этому было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он поручил ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке, в том числе на рынке сливочного масла. РФ также обратилась в ЕЭК с предложением предоставить полугодовую квоту на его беспошлинный ввоз в объеме 30 тыс. тонн.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что один из ведущих производителей молочной продукции - "Вимм-Билль-Данн" (принадлежит PepsiCo Inc.) уведомил торговые сети о повышении отпускных цен на питьевое молоко с 1 ноября. Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе.

Ранее письма о повышении цен на молоко разослал ритейлерам еще один крупный участник рынка, утверждают источники "Ведомостей". По их словам, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла компания "Экомилк".

По данным Росстата, цены на сливочное масло в РФ с начала года (к 5 ноября) выросли на 27,5%, на пастеризованное питьевое молоко - на 13,4%, на стерилизованное - на 14,3%.

Игорь Краснов Минпромторг Минсельхоз ФАС Генпрокуратура
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