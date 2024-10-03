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Союзмолоко отмечает замедление роста себестоимости молока в августе до 11,4%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Себестоимость сырого молока в России в августе в годовом выражении выросла на 11,4%, по сравнению с июлем этого года - на 3,4%, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

Эти темпы несколько ниже июльских показателей, когда себестоимость по сравнению с июлем прошлого года выросла на 14%, за месяц - на 6,3%.

Одной из причин повышения отраслевое объединение называет рост стоимости кормов. В частности, по данным Росстата, цена комбикормов для крупного рогатого скота в августе выросла на 4,5% (в июле на 4%), на шрот и жмых - на 0,2%. Кроме того, электроэнергия в августе стала дороже на 10%, дизельное топливо - на 1,9%. Растут затраты на оплату труда, повышаются ставки по льготным кредитам, сохраняются инфляционные процессы, отмечает Союзмолоко.

Повышается и себестоимость производства готовой продукции. Как сообщалось в презентации союза на совещании в рамках фестиваля "Молочная страна-2024" в Уфе в конце сентября, себестоимость готовой молочной продукции в августе в годовом выражении выросла на 16,4%, в том числе сливочного масла, цены на которое наиболее активно растут на потребительском молочном рынке, - на 17,4%, с начала года - на 6,2%, питьевого молока - на 15,5% и 4,7% соответственно.

Эта ситуация отражается на потребительских ценах. По данным Росстата, за неделю с 24 по 30 августа цены на сливочное масло выросли на 1%, с начала года на 17,5%, на пастеризованное молоко - соответственно на 0,7% и 9%, на сметану - на 0,8% и 8,9%.

Росстат Союзмолоко
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