ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 12 трлн 787 млрд 132,6 млн рублей (эквивалент $137,922 млрд), или 6,7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин.

На 1 сентября он составлял 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416 млрд), или 6,4% ВВП. Таким образом, в сентябре он увеличился на 621,366 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 октября составил эквивалент 5 трлн 255 млрд 172,1 млн рублей, или $56,682 млрд, что соответствует 2,7% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 4 трлн 854 млрд 458 млн рублей, или $53,236 млрд, что соответствует 2,5% ВВП. На 1 августа составляли 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд (2,4% ВВП). На 1 июля они составляли 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд (2,6% ВВП), на 1 июня - 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в сентябре немного сократился, составив 292,494 тонны против 293,189 тонны на начало месяца (298,840 тонны на начало августа, 303,579 тонны на начало июля, 329,705 тонны на начало июня). Ранее снижение объема золота Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 221 млрд 782,6 млн, сократившись с 223 млрд 782,6 млн месяцем ранее. Как сообщил Минфин, 2 млрд юаней в сентябре были размещены в "ценные бумаги иных российских эмитентов". Ведомство традиционно не уточняет, чьи это облигации. Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложения составил 2,75 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещено 1,612 млрд рублей.

На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 690,502 млрд рублей, на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,434 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд. Также в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" размещено 491,806 млрд рублей, "НЛК-Финанс" - 282,912 млрд рублей, ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,39 млрд рублей, ППК "Фонд развития территорий" - 134,293 млрд рублей, ГТЛК - 152,214 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" - 247,32 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд рублей, других российских эмитентов - 28,5 млрд рублей, $1,875 млрд и 7,75 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,057 трлн рублей, ВТБ - 105,73 млрд руб., "Аэрофлота" - 130,146 млрд рублей, "ДОМ.РФ" - 137 млрд рублей, ГТЛК - 58,334 млрд рублей; привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд рублей, АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд рублей, ВТБ - 214,038 млрд рублей, Газпромбанка - 164,954 млрд рублейи Россельхозбанка - 25 млрд рублей.

В сентябре средства ФНБ на 3,680 млрд рублей были размещены в облигации ГТЛК для финансирования проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта ". Еще 2,651 млрд рублей вложены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для строительства автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит и 400 млн рублей - в облигации той же компании для финансирования Центральной кольцевой автодороги; 810,7 млн рублей - в облигации ППК "Фонд развития территорий".

На депозите в ВЭБ.РФ было размещено 938 млн рублей для финансирования обновления подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен" на срок до августа 2047 года с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

"НЛК-Финанс" в сентябре частично погасила облигации, приобретенные за счет средств ФНБ. В результате на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 3,086 млрд рублей. Также ГТЛК частично погасила облигации, приобретенные за счет средств фонда для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", на счет фонда зачислены 123,9 млн рублей.

ВЭБ.РФ в сентябре досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда на сумму 151,3 млн рублей, 160,1 млн рублей и 140,7 млн рублей, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1, КЖЦ-2 и строительства аэропорта в Саратове, соответственно.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года составила $89,7 млн, что эквивалентно 8,316 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 января по 30 сентября по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составили 141,927 млрд рублей, в золоте - 610,172 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - 9,073 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 13,399 млрд рублей.

В федеральный бюджет в сентябре поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 729,9 млрд рублей, что эквивалентно $7,9 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 10,396 млрд рублей, что эквивалентно $112,6 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 642,7 млн рублей, что эквивалентно $7 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2024 г. составил 457,57 млн рублей, или $5,085 млн.