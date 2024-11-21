Силуанов ожидает пополнения ФНБ в 2024 году на 1,3-1,4 трлн рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов ожидает пополнения Фонда национального благосостояния в 2024 году на сумму около 1,3-1,4 трлн рублей.

"В этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 триллионов рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса, подушки безопасности, как мы всегда говорим, для выполнения бюджетных обязательств. Независимо от ценовых колебаний мы все свои планы исполним, бюджет будет выполнен", - сказал он Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".