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Средства ФНБ на 2,75 млрд юаней в августе были вложены в корпоративные облигации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального благосостояния на 2,75 млрд юаней в августе были помещены в облигации, сообщил Минфин РФ.

Ведомство не уточняет, чьи это облигации, обозначая их как "ценные бумаги иных российских эмитентов".

На эту же сумму - 2,75 млрд юаней - сократился за август объем средств на счетах ФНБ в юанях: с 226 млрд 532,6 млн до 223 млрд 782,6 млн рублей.

Также в ценные бумаги иных российских эмитентов были вложены в августе 12,5 млрд рублей.

Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл месяцем ранее, сообщив, что в июле было вложено 3 млрд юаней.

Минфин ФНБ
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