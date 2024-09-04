ФНБ в августе сократился на 111,7 млрд рублей до 12,166 трлн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 августа объем фонда составлял 12 трлн 277 млрд 510,9 млн рублей (эквивалент $142,216 млрд), или 6,4% ВВП. Таким образом, в августе он сократился на 111,7 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 сентября составил эквивалент 4 трлн 854 млрд 458 млн рублей, или $53,236 млрд, что соответствует 2,5% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд (2,4% ВВП). На 1 июля они составляли 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд (2,6% ВВП), на 1 июня - 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в августе продолжил сокращаться, составив 293,189 тонны против 298,840 тонны на начало месяца (303,579 тонны на начало июля, 329,705 тонны на начало июня). Ранее снижение объема золота Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 223,783 млрд. Также на счетах ФНБ размещено 1,262 млрд рублей.

По состоянию на конец августа на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 690,016 млрд руб., на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,434 млрд руб., в евробонды Украины - $3 млрд. Также в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" размещено 488,755 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 285,998 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,39 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 133,48 млрд руб., ГТЛК - 142,82 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 247,32 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд руб., других российских эмитентов - 28,5 млрд руб., $1,875 млрд и 5,75 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 2,896 трлн руб., ВТБ - 109,207 млрд руб., "Аэрофлота" - 112,885 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,334 млрд руб.; привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214,038 млрд руб., Газпромбанка - 164,954 млрд руб. и Россельхозбанка - 25 млрд руб.

В августе средства ФНБ на 5,884 млрд рублей были размещены в облигации ГТЛК для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг". Еще 19,5 млрд рублей вложены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для строительства автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит; 1,067 млрд рублей - в облигации ППК "Фонд развития территорий".

На депозите в ВЭБ.РФ было размещено 917,7 млн рублей для финансирования обновления подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен" на срок до августа 2047 года с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

"НЛК-Финанс" в августе частично (на 1,5% от номинальной стоимости) погасила облигации, приобретенные за счет средств ФНБ. В результате на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 1,02 млрд рублей. Также ГТЛК частично погасила облигации, приобретенные за счет средств фонда для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", на счет фонда зачислены 49,1 млн рублей.

ВЭБ.РФ в августе досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда на сумму 150,2 млн рублей и 172,9 млн рублей, размещенных в 2016-2020 годах в целях для финансирования КЖЦ-1 и КЖЦ-2, соответственно.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года составила $74,5 млн, что эквивалентно 6,79 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 января по 31 августа по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составили минус 126,338 млрд рублей, в золоте в Банке России - 447,015 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - 4,496 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 3,088 млрд рублей.

В федеральный бюджет в августе поступили доходы от размещения средств фонда: в обыкновенные акции Сбербанка - 376,073 млрд рублей, что эквивалентно $4,178 млн, в обыкновенные акции АО "ДОМ.РФ" - 9,073 млрд рублей, что эквивалентно $101,3 млн, в привилегированные акции ОАО "РЖД" - 6,535 млрд рублей, что эквивалентно $73,5 млн, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 4,744 млрд рублей, что эквивалентно $53,5 млн, на субординированном депозите в Газпромбанке - 2,162 млрд рублей, что эквивалентно $24,3 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 293,1 млн рублей, что эквивалентно $3,4 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 243,1 млн рублей, что эквивалентно $2,7 млн, в привилегированные акции кредитных организаций - 218,4 млн рублей, что эквивалентно $2,4 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2024 г. составил 445,802 млн рублей, или $4,957 млн.