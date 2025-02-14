"Мостотрест" возглавил экс-гендиректор компании, чинившей Крымский мост после взрыва

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Евгений Чибышев, экс-гендиректор компании "Нижнеангарсктрансстрой" (НАТС), которая ремонтировала Крымский мост после подрыва в 2022 году, утвержден во главе ПАО "Мостотрест", которое строило этот мост, сообщило ПАО.

Кандидатуру Чибышева совет директоров "Мостотреста" утвердил 14 февраля сроком на два года, начиная с 18 февраля.

Осенью 2024 года кандидатура Чибышева на пост CEO группы уже выдвигалась. Однако решение позже было изменено и вместо Чибышева компанию с октября возглавлял руководитель мостотрестовского дочернего "МТСМ-Сервиса" Денис Полуэктов. Он сменил на должности прежнего главу компании Александра Скорочкина. Чибышев же в конце 2024 года покинул должность главы НАТС.

Последняя была определена единственным исполнителем работ по капремонту Крымского моста после подрыва в октябре 2022 года по распоряжению правительства.

"Мостотрест", в 2016-2019 годах построивший 19-километровый Крымский мост с автодорожной и ж/д-частями за 228 млрд рублей, впоследствии существенно сократил масштабы деятельности после проведенной в 2020 году реорганизации. Из группы были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате тех процедур упала с почти 16 тысяч до нескольких сотен человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Выручка "Мостотреста" по МСФО за I полугодие 2024 года выросла на 26%, до 1,8 млрд рублей, чистый убыток увеличился почти в 2,5 раза и составил 676 млн рублей.

Владельцем 97% акций компании, согласно опубликованной отчетности, на конец того отчетного периода оставалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Еще 3% - в свободном обращении.