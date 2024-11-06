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"Мосбиржа" с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 14 ноября 2024 года приостановит торги обыкновенными акциями Росбанка, предупредила торговая площадка. Это решение связано с реорганизацией Росбанка.

Предполагается, что он будет присоединен к ТБанку (ранее - Тинькофф банк) в форме филиала. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

Акционеры Росбанка и ТБанка в начале ноября одобрили объединение двух кредитных организаций. ТБанк должен был направить в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ уведомление о начале процедуры реорганизации.

ТБанк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей. ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В одну акцию ТБанка будет конвертировано 5,88 акции Росбанка номиналом 10 рублей.

"ТКС Холдинг", владеющий ТБанком, в середине августа получил контроль над 99,4% акций Росбанка. Фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала.

Основным акционером "ТКС Холдинга" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).

Интеррос Мосбиржа Росбанк ТКС Холдинг ТБанк
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