"ТКС Холдинг" продал Росбанку права требования по розничным кредитам на 40,3 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "ТКС Холдинг" в июле продал Росбанку права требования по розничным кредитам на 40,3 млрд рублей, говорится в отчетности группы по МСФО за второй квартал.

"19 июля 2024 года группа совершила продажу прав (требований) по кредитам наличными, выданных физическим лицам, в сумме 40,3 млрд рублей в пользу ПАО "Росбанк"", - указано в отчете.

Представитель "ТКС Холдинга" заявил "Интерфаксу", что группа тестирует разные виды секьюритизации.

В августе "ТКС Холдинг" завершил сделку по приобретению Росбанка посредством дополнительной эмиссии акций. По состоянию на дату подписания отчетности стратегия и план интеграции находятся в процессе разработки.

В рамках планируемой интеграции группа заключила на коммерческой основе агентское соглашение с Росбанком по оформлению ряда кредитных продуктов через ТБанк, говорится в отчете.