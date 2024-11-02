Акционеры Росбанка и ТБанка приняли решение об объединении кредитных организаций

Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры Росбанка и ТБанка (ранее – Тинькофф банк) приняли решение об объединении двух кредитных организаций, говорится в сообщениях банков.

ТБанк в течение трех рабочих дней должен направить в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ уведомление о начале процедуры реорганизации.

Ранее сообщалось, что Росбанк может стать филиалом ТБанка. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

ТБанк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей. ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В одну акцию ТБанка будет конвертировано 5,88 акции Росбанка номиналом 10 рублей.

Уставный капитал ТБанка сейчас составляет 6,772 млрд рублей. После допэмиссии он может вырасти на 44% до 9,772 млрд рублей. Уставный капитал Росбанка сейчас составляет 15,514 млрд рублей.

"ТКС Холдинг", владеющий ТБанком, в середине августа получил контроль над 99,4% акций Росбанка. Фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала.

Предполагается, что после присоединения Росбанка ТБанк займет 5-е место среди банков РФ по средствам населения (2,1 трлн рублей) и 4-е – по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал ТБанка превысит 500 млрд рублей.

Основным акционером "ТКС Холдинга" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).