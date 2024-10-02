ТБанк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию на 3 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ТБанк (ранее - "Тинькофф банк") в рамках присоединения Росбанка разместит допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Росбанка.

Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В одну акцию ТБанка будет конвертировано 5,88 акций Росбанка номиналом 10 рублей.

Уставный капитал ТБанка сейчас составляет 6,772 млрд рублей. После допэмиссии он может вырасти на 44% - до 9,772 млрд рублей. Уставный капитал Росбанка сейчас составляет 15,514 млрд рублей.

Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к ТБанку на внеочередном собрании 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Росбанк может стать филиалом ТБанка. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

МКПАО "ТКС Холдинг" ранее выставило оферту на выкуп акций у миноритариев Росбанка по цене 129,4 рубля за одну акцию. Холдинг может выкупить 9 211 783 акции, на приобретение этого пакета направить 1,192 млрд рублей.

"ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк". Напрямую у холдинга 91,89% Росбанка. С учетом доли ООО "Русфинанс" ("дочка" самого Росбанка) МКПАО и его аффилированные лица контролируют 99,4% акций кредитной организации.

Фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала.

Предполагается, что после присоединения Росбанка ТБанк займет 5-е место среди банков России по средствам населения (2,1 трлн рублей) и 4-е - по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал ТБанка превысит 500 млрд рублей.

Основным акционером TCS Group (название группы до редомициляции) в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.