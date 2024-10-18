В Абхазии в ноябре введут четырехчасовые перерывы в подаче электричества

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Абхазии в начале ноября введут ежедневные четырехчасовые ограничения на подачу электроэнергии, сообщил журналистам гендиректор "Черноморэнерго" Темур Джинджолия.

По его словам, несмотря на то, что уровень потребления электричества по сравнению с предыдущими годами снизился на 115 миллионов кВт. ч, в Абхазии сложился дефицит электроэнергии в объеме 260 млн кВт. ч.

Джинджолия сообщил, что достигнута договоренность с "Интер РАО" о перетоке электроэнергии из России в размере 180 млн кВт. ч: в ноябре переток составит 60 млн кВт.ч, в декабре - 120 млн кВт. ч.

Он уточнил, что объемы перетока компания будет оплачивать по коммерческой цене.

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура испытывает повышенные нагрузки.

Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. Больше половины (60%) вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.