Набиуллина сказала, что макропруденциальные лимиты не заменят повышение ставки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Использование Центробанком инструмента макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу потребкредитов не заменяет повышение ставки, лимиты влияют на снижение рисков долговой нагрузки заемщиков, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не считаем, что макропру заменяет повышение ставки, если оно необходимо. Мы макропруденциальные инструменты применяем для того, чтобы снизить риски закредитованности и так далее. Прежде всего, применение макропру влияет на структуру портфеля. Если мы говорим о розничном кредитовании, банки больше будут ориентироваться на заемщиков с более низким показателем долговой нагрузки (ПДН). Пока есть возможность такого перераспределения клиентов, это может не отражаться на общем темпе роста кредитования. Но если такая возможность перераспределения ограничивается, то это может и в целом на темпах роста розничного кредитования сказаться", - отметила она.

"Это не заменяет роль ключевой ставки, потому что наше решение по денежно-кредитной политике действует не сегментированно, а в целом на кредитную и сберегательную активность, а это важно с точки зрения трансмиссии наших решений на инфляцию", - добавила она.

1 июля советник Набиуллиной Ксения Юдаева сказала, что усиление макропруденциальной политики не может заменить жесткость ДКП и вряд ли повлияет на очередное решение Банка России по ставке.