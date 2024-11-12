Законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки и автокредитов прошел II чтение

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит Банку России с 1 апреля 2025 года применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов.

Законопроект № 531412-8 группа депутатов и сенаторов внесла в палату в январе.

Макропруденциальные лимиты - это инструменты, установленные Банком России, которые влияют на структуру необеспеченного потребительского кредитования, ограничивая долю рискованных кредитов в общем объеме выдач. Цель - снизить системный риск в финансовой системе и контролировать рост закредитованности граждан, дестимулируя кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Согласно действующему законодательству, макропруденциальные лимиты не применяются к следующим категориям кредитов (займов): юридическим лицам; физическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности; ипотечным кредитам (займам); кредитам (займам), обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства.

Принятый в феврале в первом чтении законопроект разрешал Центробанку применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, планировалось, что норма заработает уже с 1 июля 2024 года, но принятие документа затянулось.

Согласно доработанному и принятому во втором чтении варианту, ЦБ с 1 апреля 2025 года получит возможность применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов. Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные, а также морские и речные суда.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 13 ноября.