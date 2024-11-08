Производитель электромобилей Rivian в III кв. снизил чистый убыток на 20%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian в третьем квартале сократил чистый убыток на 20%, однако результат оказался хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $1,1 млрд, или $1,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1,37 млрд, или $1,44 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка рухнула на 35% - до $837 млн против $1,337 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал убыток на уровне $0,96 на акцию при выручке в $992 млн.

В минувшем квартале компания произвела 13 157 электромобилей и отгрузила клиентам 10 018 машин.

Rivian по-прежнему рассчитывает поставить 50,5-52 тыс. автомобилей в этом году, что на 1-4% выше показателя за 2023 год. Прогноз для производства также оставлен без изменения - 47-49 тыс. машин.

Котировки акций Rivian на дополнительных торгах в четверг выросли на 1,6% после опубликования отчетности. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала текущего года упала более чем на 57% (до $9,8 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 28,4%.