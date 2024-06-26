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Volkswagen создаст СП с Rivian, акции которого взлетели в 1,5 раза

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen инвестирует от $1 до $5 млрд в американского производителя электромобилей Rivian, говорится в сообщении последней.

В частности, германский концерн купит конвертируемую облигацию на $1 млрд и планирует вложить в Rivian еще до $4 млрд.

Дополнительные инвестиции включают в себя покупку акций на $2 млрд в 2025-2026 годах и такую же сумму в виде займа, а также выплаты при создании равнодолевого совместного предприятия по разработке платформ электромобилей, которые обе компании начнут использовать во второй половине десятилетия.

Кроме того, Volkswagen получит доступ к существующим технологиям Rivian.

При этом обе компании продолжат выпускать собственные автомобили независимо друг от друга.

Акции Rivian взлетели в цене почти в 1,5 раза по итогам дополнительных торгов во вторник. Бумаги Volkswagen дешевеют на 1% в среду.

Volkswagen Rivian
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