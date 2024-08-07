Rivian увеличил чистый убыток во II квартале и нарастил выручку сильнее прогноза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian во втором квартале зафиксировал рост чистого убытка и выручки, причем скорректированный убыток и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил $1,46 млрд, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или $1,27 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Убыток без учета разовых факторов вырос до $1,13 с $1,08 на акцию.

Выручка повысилась до $1,16 млрд с $1,12 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированный убыток на уровне $1,24 на акцию при выручке в $1,15 млрд.

Руководство компании ожидает получить "умеренную валовую прибыль" в четвертом квартале и произвести 57 тыс. электромобилей за год в целом. Финансовый директор Rivian Клэр Макдона отметила, что компания сократила убыток в расчете на один произведенный автомобиль примерно на $6 тыс. до $32,7 тыс.

Во втором квартале Rivian выпустила 9,612 тыс. электромобилей против 13,992 тыс. годом ранее. Тем временем поставки увеличились до 13,79 тыс. машин с 12,64 тыс.

Котировки акций Rivian снизились на 7% по итогам дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя упала на 37% до $14,7 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил примерно 11%.