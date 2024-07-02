Rivian увеличила поставки электромобилей во II квартале на 9,1%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. увеличил поставки во втором квартале на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,79 тыс. автомобилей.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что поставки составят лишь 12 тыс. единиц.

Производство электромобилей Rivian в минувшем квартале снизилось на 31,3% до 9,612 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

Rivian подтвердила прогноз производства автомобилей на весь текущий год на уровне 57 тыс. единиц.

Компания опубликует полный отчет за второй квартал 6 августа.

Акции Rivian прибавляют в цене 4,6% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 38%.