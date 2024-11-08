Чемезов допустил участие китайского концерна в создании автозавода в России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Один из крупных китайских автоконцернов может помочь в создании нового автозавода на территории Московской области или в Сибири, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, общаясь со студентами МАИ.

"Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство - больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть в Подмосковье или в Сибири... Они готовы нам помочь", - сказал Чемезов.

Подробностей о планах по этому проекту глава "Ростеха" не привел.

Единственным высоколокализованным в России китайским автопроизводителем на данный момент является Great Wall, выпускающий автомобили Haval на собственном заводе в Тульской области в рамках СПИКа с Минпромторгом. В компании недавно заявили о планах расширить мощности со 150 тысяч до 200 тысяч автомобилей в год.