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Great Wall планирует увеличить продажи автомобилей в РФ в 2024 году на 88%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Китайский концерн Great Wall Motor (GWM) планирует по итогам 2024 года занять на российском авторынке долю в 14,5%, реализовав 245 тыс. автомобилей всех брендов своего портфеля, включая локально выпускаемые в Тульской области кроссоверы Haval. Об этом сообщил директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом ООО "Хавейл Мотор Рус" Александр Зубик на пресс-конференции GWM в четверг.

"На наш взгляд, 2024 год закончится с объемом рынка порядка 1,7 млн автомобилей, включая легковые и легкие коммерческие, что будет означать рост порядка 50% к предыдущему году. Мы видим, что темпы роста и объемы продаж, которые рынок демонстрирует последние 2-3 месяца, в той или иной степени сохранятся и в IV квартале. Таким образом, рынок будет достаточно большим, и в этом рынке мы планируем занять долю порядка 14,5%, реализовав 245 тыс. автомобилей, что на 88% больше, чем в прошлом году", - сказал Зубик.

Он отметил, что прогноз компании базируется на фактических результатах продаж за 9 месяцев и ожидаемых на их основе показателях IV квартала.

"По итогам января-сентября Haval является на российском авторынке маркой номер два (после Lada - ИФ) и иностранным брендом номер один. Модель Haval Jolion уверенно, достаточно давно и стабильно занимает лидирующие позиции в сегменте SUV и является моделью номер три среди всех моделей на рынке (после Lada Granta и Lada Vesta - ИФ) на протяжении достаточно длительного периода времени", - отметил Зубик.

Исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев на пресс-конференции сообщил, что за январь-сентябрь 2024 года на российском рынке было реализовано 140,6 тыс. автомобилей модельного ряда Haval, что вдвое превысило результат продаж за аналогичный период 2023 года. В частности, кроссоверы Haval Jolion разошлись тиражом в 64,6 тыс. шт., Haval H6 – 27,8 тыс., Haval F7 и Haval F7x – в общей сложности 22,5 тыс., Haval Dargo – 18,4 тыс. Dargo. Премиальных кроссоверов Tank с начала года было реализовано 22 тыс. шт. (рост г/г в три раза).

ООО "Хавейл Мотор Рус" – эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval, GWM Pickup, Tank и Ora в РФ. Сеть Haval в РФ насчитывает более 210 дилерских центров.

Автомобили Haval выпускаются на заводе полного цикла в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, который начал работу летом 2019 года. Сейчас предприятие производит городские кроссоверы Haval Jolion, Haval F7, кроссоверы Haval Dargo, кроссоверы повышенной проходимости Haval H3.

Great Wall Great Wall Motor GWM
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