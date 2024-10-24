Great Wall планирует увеличить продажи автомобилей в РФ в 2024 году на 88%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Китайский концерн Great Wall Motor (GWM) планирует по итогам 2024 года занять на российском авторынке долю в 14,5%, реализовав 245 тыс. автомобилей всех брендов своего портфеля, включая локально выпускаемые в Тульской области кроссоверы Haval. Об этом сообщил директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом ООО "Хавейл Мотор Рус" Александр Зубик на пресс-конференции GWM в четверг.

"На наш взгляд, 2024 год закончится с объемом рынка порядка 1,7 млн автомобилей, включая легковые и легкие коммерческие, что будет означать рост порядка 50% к предыдущему году. Мы видим, что темпы роста и объемы продаж, которые рынок демонстрирует последние 2-3 месяца, в той или иной степени сохранятся и в IV квартале. Таким образом, рынок будет достаточно большим, и в этом рынке мы планируем занять долю порядка 14,5%, реализовав 245 тыс. автомобилей, что на 88% больше, чем в прошлом году", - сказал Зубик.

Он отметил, что прогноз компании базируется на фактических результатах продаж за 9 месяцев и ожидаемых на их основе показателях IV квартала.

"По итогам января-сентября Haval является на российском авторынке маркой номер два (после Lada - ИФ) и иностранным брендом номер один. Модель Haval Jolion уверенно, достаточно давно и стабильно занимает лидирующие позиции в сегменте SUV и является моделью номер три среди всех моделей на рынке (после Lada Granta и Lada Vesta - ИФ) на протяжении достаточно длительного периода времени", - отметил Зубик.

Исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев на пресс-конференции сообщил, что за январь-сентябрь 2024 года на российском рынке было реализовано 140,6 тыс. автомобилей модельного ряда Haval, что вдвое превысило результат продаж за аналогичный период 2023 года. В частности, кроссоверы Haval Jolion разошлись тиражом в 64,6 тыс. шт., Haval H6 – 27,8 тыс., Haval F7 и Haval F7x – в общей сложности 22,5 тыс., Haval Dargo – 18,4 тыс. Dargo. Премиальных кроссоверов Tank с начала года было реализовано 22 тыс. шт. (рост г/г в три раза).

ООО "Хавейл Мотор Рус" – эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval, GWM Pickup, Tank и Ora в РФ. Сеть Haval в РФ насчитывает более 210 дилерских центров.

Автомобили Haval выпускаются на заводе полного цикла в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, который начал работу летом 2019 года. Сейчас предприятие производит городские кроссоверы Haval Jolion, Haval F7, кроссоверы Haval Dargo, кроссоверы повышенной проходимости Haval H3.