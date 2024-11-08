Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Фото: Peter Summers/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Лондон сохранил лидерство в рейтинге городских брендов мира, составленном консалтинговой компанией Brand Finance. Британская столица получила 90,9 балла из 100 возможных.

"Лондон продолжает сиять как лучший городской бренд мира благодаря сильному международному присутствию, богатой культурной идентичности и знаменитым учебным заведениям, - заявил CEO и председатель правления Brand Finance Дэвид Хейг. - Впрочем, на его имидже сказываются такие проблемы, как уровень цен и предположительный уровень бюрократии, включая трудности с получением визы после выхода Британии из ЕС".

Остальные участники тройки лидеров также не изменились. Второе место занял Нью-Йорк с 89,8 балла, третье - Париж с 87,8 балла.

Пятерку в этот раз вместо Лос-Анджелеса и Сиднея замкнули Токио и Дубай.

Составители рейтинга также отметили доминирование европейских городов в подкатегории "Культура и наследие", где они заняли 17 из 20 первых мест, включая весь топ-5 (Париж, Рим, Лондон, Вена, Милан).

Рейтинг составлен на основе опроса более 15 тысяч человек из 20 стран.