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"Ростех" сообщил о начале работы в Венесуэле патронного завода

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" завершил строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова в Венесуэле, состоялся пуск четырех линий сборки, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Предприятие будет выпускать до 70 млн патронов в год и значительно повысит оборонный потенциал страны, обеспечивая Венесуэлу боеприпасами собственного производства", - сказано в сообщении.

Подписан акт о начале гарантийной эксплуатации первой очереди патронного завода, состоялся пуск четырех линий сборки: две предназначены для сборки боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две - для патронов с трассирующей пулей и холостых.

"В ближайшее время планируется ввести в строй другие производственные корпуса, что обеспечит полный цикл производства патронов и автоматов Калашникова на территории Венесуэлы для национальной армии, полиции и других силовых ведомств. Это важный шаг в развитии технологического сотрудничества с нашим ключевым партнером в Латинской Америке", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что проект был реализован в условиях санкционного давления.

"Для "Рособоронэкспорта" строительство патронного завода в Венесуэле было связано с серьезными вызовами, в том числе санкционным давлением на обе страны. Несмотря на объективные ограничения, мы совместно с "Ростехом" реализовали этот сложный инфраструктурный проект и показали всему миру, что всегда выполняем свои обязательства перед партнерами", - сказал Михеев.

Рособоронэкспорт Ростех Александр Михеев Венесуэла Олег Евтушенко
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