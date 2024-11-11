Дагестан в 2024 году увеличил урожай винограда на 6%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Дагестан, крупный производитель винограда в РФ, в 2024 году собрал 301,5 тыс. тонн плодов, что на 6% больше по сравнению с урожаем 2023 года, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Средняя урожайность составила 126 ц/га.

"Темпы уборки и средняя урожайность неплохие, заметно выросли, превышают прошлогодние показатели (. . .) Очевидно, что потенциал, в том числе экспортный, в этой сфере высокий", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его данным, на Дагестан приходится 26% площадей виноградных насаждений в РФ.

"Перед нами стоит задача выйти к 2035 году к увеличению площади виноградных насаждений почти до 35 тыс. га (в настоящее время 27,6 тыс. га - ИФ). В этой связи правительство (Дагестана - ИФ) настроено наращивать поддержку виноградарства. К примеру, если в 2021 году на поддержку отрасли было выделено 226 млн рублей, то в текущем году – в три раза больше, 678 млн рублей", - сказал Абдулмуслимов.

Как отметил руководитель комитета по виноградарству республики Шериф Керимханов, в Дагестане была проведена весенняя закладка виноградников на площади 980 га, в настоящее время ведется подготовка к осенней закладке, в ходе которой плантаж для закладки поднят на площади более 284,5 га.

"В связи с чем ожидаемая на конец текущего года площадь закладки составит более 1,264 тыс. га (. . .) Проведение осенней закладки винограда планируется на период с середины ноября (завершение выпадения виноградных листьев) до конца декабря (первых заморозков)", - сказал Керимханов.

Ранее сообщалось, что Дагестан в 2024 году планировал собрать более 290 тыс. тонн винограда.