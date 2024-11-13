РФ с начала года увеличила производство винодельческой продукции на 14,3%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Виноделы РФ с начала года произвели 53,5 млн декалитров (дал) винодельческой продукции, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об э сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на пленарной сессии в рамках форума "Всемирный день качества в России" в среду.

"В этом году будет очень неплохой урожай винограда. И не только в массе, но и в качественном выражении. Думаю, нас ждет необычно вкусное вино урожая 2024 года. Уже сейчас произведено 53,5 млн декалитров винодельческой продукции, это 14,5% выше, чем на аналогичный период в прошлом году", - сказал он.

По его словам, сбор винограда в этом году прогнозируется в более 800 тыс. тонн. "В целом это будет виноград высокого качества, даже можно сказать, что один из лучших по качеству за последние годы", - заявил замминистра.

Как отметил Увайдов, отечественные производители увеличивают производство игристого вина - на 25% и крепленого - на 42%. "Все-таки наши люди любят крепленое вино. И, собственно говоря, объем реализации тоже показывает, что и то, и другое вино пользуется спросом", - сказал он.

Однако, как заявил на форуме глава Союза сомелье и экспертов РФ Артур Саркисян, в последние годы проявляется тренд на увеличение потребления сухих вин, причем белых. "Потребитель все-таки больше идет в сторону белого вина, отказывается от красных тяжелых вин. Вкус потребителя пересматривается в целом: от сладкого к сухому и от красного к белому", - заявил он, уточнив вместе с тем, что в производстве винограда в настоящее время 60% приходится на красные и 40% - на белые сорта.

Растет и спрос на игристые вина. "Многие производители, которые раньше не выпускали их, теперь стали выпускать", - сказал Саркисян.