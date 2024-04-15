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Площадь виноградников в РФ в 2023 году выросла на 6 тыс. га

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Площадь виноградников в РФ в 2023 году расширилась на 6 тыс. га и достигла 105 тыс. га. В этом году она также увеличится на 6 тыс. га, прогнозируют в Минсельхозе.

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"Отрасль в последние годы показывает хорошие темпы роста, сейчас площадь виноградников в России – это более 105 тыс. га. В прошлом году виноградарями и виноделами заложено больше 6 тыс. га новых виноградников. В этом году мы планируем не снижать такие обороты и думаем, что площадь новых виноградников составит почти 6 тыс. га", - заявила в понедельник директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Ирина Федина на открытии весеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин".

По ее словам, растет и производство российской винодельческой продукции, в прошлом году оно составило 60 млн декалитров (дал). В первом квартале этого года благодаря тому, что в предыдущие два года был получен "хороший, даже очень хороший урожай винограда", произведено уже 16 млн дал винодельческой продукции.

Федина также сообщила, что отечественные виноградари и виноделы получают господдержку в рамках специального федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". На его финансирование ежегодно предусматривается 3,5 млрд рублей.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году основную долю в производстве винодельческой продукции заняли тихие и игристые вина – 29,99 млн и 14,1 млн дал соответственно.

Минсельхоз
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