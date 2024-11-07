Российские виноделы задумались об идее винодельческого союза стран БРИКС

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Виноделы РФ могут инициировать создание винодельческого союза стран БРИКС. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на III Российском винодельческом форуме в четверг в Москве.

Отметив важность участия российских виноделов в международных организациях, он заявил, что, "с одной стороны, надо проверить международные организации, насколько мы им подходим сегодня, а с другой – попробовать инициировать создание винодельческого союза стран БРИКС". "Или ШОС", - добавил он.

Говоря об экспортной стратегии российского виноделия, Титов отметил, что для выхода на зарубежные рынки важно делать упор на совместные проекты и продвижение вина из национальных сортов винограда. "Каждый может развивать свои брендовые проекты. Но, конечно, нужно сосредоточиться на общих проектах, которые бы объединяли наших виноделов для выхода на внешние рынки", - сказал он.

По его словам, при Ассоциации виноградарей и виноделов России необходимо организовать центр участия в международных конкурсах.

"И одна из главных задач – делать упор на вина из национальных сортов винограда. Профессиональное сообщество нас уже узнает по красностопу (автохтонный сорт винограда - ИФ), поэтому выгодно именно идти с автохтонными сортами, стимулировать отправку на конкурсы вин именно из этих сортов", - сказал Титов.

Одним из перспективных рынков для российских виноделов участники форума назвали Китай. В этом направлении также важно сделать так, "чтобы китайский потребитель вообще узнал, что российское вино существует". "Важно повысить узнаваемость вина России, как винодельческой страны", - сказал он.

Участники форума также высказались за продвижение продукции под зонтичным брендом "российское вино".