РФ за 10 месяцев снизила импорт вина на треть и увеличила экспорт на 20%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев этого года импортировала 357,7 тыс. тонн вина, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (532,4 тыс. тонн). В то же время экспорт вырос на 20% до 1,68 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн. Об этом сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на презентацию начальника главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максима Чморы, которая была представлена на III Российском винодельческом форуме в пятницу.

Участники первой пятерки поставщиков почти не изменились, немного поменявшись местами: Италия (29% от общего импорта), Грузия (25%), Испания (10%), а также Португалия и Франция. В этом году, как и в прошлом, они заняли 74% импорта. "Отличие заключается в том, что поменялись местами Португалия и Франция. Но все страны, которые мы относим к недружественным, потеряли разное количество процентов. И можно сказать, что все эти проценты в этой пятерке приобрела Грузия – ее доля годом ранее была 17%. Доля Италии была 30%, Испании - 13%, Португалии - 6%, Франции - 8%", - сообщил Чмора.

Топ-5 импортеров – Китай (48%), Турция (14%), Абхазия (13%), Латвия (11%), Израиль (3%). "В экспорте мы увидели рост на 20% и очень серьезное изменение по составу стран. Китай, безусловно, лидер, в прошлом году на его долю приходилось 41%. В прошлом году второе место с 40% занимала Абхазия, сейчас она на третьем месте. И не очень большими долями были представлены Израиль и Турция, а Латвии не было совсем. Сейчас мы видим, что наше вино отправляется и в Латвию", - добавил он.

Представитель ФТС прокомментировал перспективы дальнейшего повышения пошлины на импорт вина из недружественных стран. С августа 2024 года она составляет 25%. Не исключено ее повышение вплоть до 50%, сообщил накануне на форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев. Предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России – 200%.

"Размеры ставок должны быть адекватными и служить комплексному развитию отрасли, ведь те деньги, которые собираются, в отрасль и возвращаются. При достижении определенного размера ставки она становится не запретительной, а экономически неэффективной. Этот товар просто прекращает поставляться, но зачастую начинают создаваться различные незаконные схемы ввоза подобной продукции. И с ними бороться гораздо сложнее, чем администрировать официальные поставки", - пояснил Чмора.