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Дмитрий Патрушев предложил постепенно менять норматив по доле российского вина на полках

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Предложенный Минпромторгом норматив по доле российского вина на полках магазинов и в меню общепита в 20% может быть увеличен, но к этому надо двигаться поэтапно, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на III Российском винодельческом форуме.

ЭкономикаКвота на российское вино в общепите на первых порах может составить 10-20%Читать подробнее

Участники форума предложили увеличить этот норматив.

"В целом, если говорить о том, что следует увеличить, я поддерживаю - наверное, следует. Но только давайте двигаться поэтапно, давайте не будем говорить, что все должно быть 100% только наше или 50% наше, - сказал он. - Сейчас посмотрим, как 20% сработает, добьемся этой цифры, двинемся дальше. Мы точно не закрыты для того, чтобы эту цифру корректировать, но нужно дождаться реакции рынка, и мы будем, я думаю, дальше все это дело увеличивать".

Минпромторг разработал законопроект, который устанавливает обязательную долю российского вина в меню ресторанов и на полках магазинов в 20% от общего количества вин. Изменения предлагается ввести с 1 марта 2025 года. Авторы законопроекта рассчитывают, что эта мера повысит конкурентоспособность российского вина.

Как заявил Патрушев, нужно понять, как этот закон будет работать. Пока же до показателя в 20% "не дотягивают" 13 регионов, в том числе и такие традиционные лидеры по объему продаж, как Москва и Московская область, Петербург. По его словам, в настоящее время российская продукция занимает всего 12% в винном ассортименте.

Дмитрий Патрушев Минпромторг Московская область Москва
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