Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из РФ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ считает возможным снять запрет на экспорт бензина из России, поскольку цены на внутреннем рынке стабильные, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.

"Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина - ИФ) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Минэнерго РФ в ближайшее время представит предложение о возможности отмены запрета на экспорт бензина, но только Аи-92 и при подтверждении затоваривания им отечественных НПЗ.

"Мы получили сейчас предложение (по отмене запрета на экспорт бензина - ИФ). Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение", - говорил вице-премьер.

"Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае того, что у нас будут подтверждены излишки затоваривания, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - подчеркивал вице-премьер.

Россия с марта на полгода ввела запрет на экспорт бензина. Его действие прерывалось с 20 мая в связи с насыщением внутреннего рынка и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями. Однако спустя два месяца правительство возобновило действие меры на фоне роста биржевых цен на бензин. В середине августа запрет был продлен до конца 2024 года.

Новак в сентябре допускал, что запрет на экспорт бензина из РФ может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

Ранее предложение обсудить возможность отмены запрета на экспорт бензинов из РФ высказал глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов: "Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах".