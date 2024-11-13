Минэнерго предложило разрешить экспорт бензина с декабря пока только для производителей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт бензина из РФ может прекратить действие со следующего месяца, но только для его производителей. В среду глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил журналистам, что ведомство направило в правительство предложения по снятию запрета на экспорт бензина из РФ.

Источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, сообщили, что предлагается снять запрет на экспорт бензина всех видов с 1 декабря и только для производителей. По данным одного из источников, в то же время для всех других экспортеров запрет предлагается продлить еще на два зимних месяца.

В Минэнерго не комментируют информацию.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Минэнерго в ближайшее время представит предложение о возможности отмены запрета на экспорт бензина, но только Аи-92, и при подтверждении затоваривания им отечественных НПЗ. "Мы получили сейчас предложение (по отмене запрета на экспорт бензина - ИФ). Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение", - говорил вице-премьер.

"Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае того, что у нас будут подтверждены излишки затоваривания, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - подчеркивал вице-премьер.

Россия с марта на полгода ввела запрет на экспорт бензина. Его действие прерывалось с 20 мая в связи с насыщением внутреннего рынка и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями. Однако спустя два месяца правительство возобновило действие меры на фоне роста биржевых цен на бензин. В середине августа запрет был продлен до конца 2024 года. Новак в сентябре допускал, что запрет на экспорт бензина из РФ может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

Ранее предложение обсудить возможность отмены запрета на экспорт бензинов из РФ высказал глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов: "Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах".

Заявление Цивилева было сделано уже после закрытия торговой сессии на СПбМТСБ в среду, и пока оно не нашло отражение в биржевых ценах на бензин. При этом последние три дня после слов Новака о возможной отмене запрета на экспорт они умеренно увеличиваются. Основной рост пришелся на Аи-95: на 2,3% к пятнице, до 63,005 тыс. руб./т. При этом стоимость Аи-92 на бирже, который по словам вице-премьера хотят вывести из-под ограничений на поставки за рубеж, увеличилась за аналогичный период менее чем на процент, до 60,130 тыс. руб./т. В то же время данный уровень цены крайне близок к историческому рекорду, установленному в сентябре.