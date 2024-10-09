Россельхознадзор не ждет роста фальсификата икры из-за снижения ее производства

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Снижение производства красной икры в РФ в этом году на фоне сокращения вылова лососевых не приведет к росту ее фальсификации, поскольку этот рынок контролируется, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в кулуарах выставки "Золотая осень-2024" в среду.

"Роста (фальсификата - ИФ) не будет, мы это контролируем", - сказал он.

По его словам, за последнее время в РФ "системно снижается производство имитированной икры и другой фальсифицированой". "Мы сейчас четко следим за ней и знаем те предприятия, которые ее производят и из чего производят", - отметил он.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, в первом полугодии этого года производство имитированной и структурированной лососевой икры сократилось на 26,7% и 41,2% соответственно.

По словам Данкверта, снижение вылова лососевых идет с традиционной периодичностью. Четные годы, как правило, бывают нелососевыми.

По предварительным данным Росрыболовства, вылов лососевых в этом году составил 228,7 тыс. тонн против 259,8 тыс. тонн в нелососевом 2022 году и 609 тыс. тонн в 2023 году. Производство красной икры Рыбный союз в этом году оценивает в 10-11 тыс. тонн против 25 тыс. тонн в 2023 году.

"У нас стала такая богатая страна, мы стали так хорошо жить, что начали говорить об икре, о том, что ее не хватает. Да хватает ее. Удивляюсь, какие могут быть проблемы", - заметил Данкверт.