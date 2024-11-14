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Brent подорожала до $72,64 за баррель

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту днем в четверг на сигналах сокращения запасов этого топлива в США и благодаря улучшению прогноза мирового спроса от экспертов МЭА.

К 14:27 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,5%), до $72,64 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,48%), до $68,76 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 0,5%.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 770 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США опубликует свои данные позднее в четверг.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на рост запасов нефти на 1,1 млн баррелей, бензина - на 600 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз увеличения спроса на нефти в мире на 2024 год на 59 тысяч баррелей в сутки, до 921 тысячи б/с.

Комментируя прогноз небольшого повышения темпов роста спроса в текущем году, аналитики МЭА отметили более высокие, чем ожидалось, поставки газойля в третьем квартале в страны ОЭСР.

Brent API WTI МЭА Минэнерго США
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