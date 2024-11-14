Цена нефти Brent снизилась до $72,04 за баррель после роста днем ранее

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются после повышения днем ранее.

Негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год, отмечает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по Москве составляли $72,04 за баррель, что на $0,24 (на 0,3%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 39 центов (на 0,5%) до $72,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,29 (на 0,4%) до $68,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 31 цент (на 0,5%) и достигла $68,43 за баррель.

Министерство энергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA). Оценка на следующий год была поднята до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с.

Ранее на этой неделе ОПЕК в очередной раз ухудшила прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, хотя соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ останется в целом неизменным, все равно ожидается, что в 2025 году на глобальном рынке будет существенный избыток нефти, сообщает MarketWatch.