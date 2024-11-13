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Минэнерго США сохранило прогноз цены Brent в 2024 г. на уровне $81/баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго США ожидает цену нефти Brent в 2024 году на уровне, близком к $81 за баррель, сообщается в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Актуальный прогноз претерпел символические изменения: теперь ведомство ожидает среднюю цену по итогам текущего года в $80,95/барр., в то время как месяцем ранее данная оценка составляла $80,9/барр.

Более существенные изменения претерпел прогноз цены Brent в 2025 году, который был понижен на $1,5: с $77,59/барр. до $76,06/барр.

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