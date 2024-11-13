Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent у $71 за баррель

Daniel Acker/Bloomberg

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных об октябрьской динамике потребительских цен в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 по московскому времени понизились на $0,9 (1,25%), до $70,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,92 (1,35%), до $67,2 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое ускорение инфляции за семь месяцев.

На этом фоне индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,2%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.