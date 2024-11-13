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Вице-президент Ирана назвала санкции помехой для решения климатических проблем

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Санкции против Ирана препятствуют усилиям страны по борьбе с климатическим кризисом, заявила вице-президент Ирана Шина Ансари Хамедани на климатической конференции СОР29 в Азербайджане.

"Незаконные односторонние санкции ограничивают государствам, в частности, Ирану, доступ к использованию финансовых средств и мешают развивать передовые технологии", - сказала она и призвала мировое сообщество осудить эти "политические меры и действовать для снятия ограничений".

Кроме того, по ее словам, военные действия Израиля на Ближнем Востоке привели к климатическим изменениям как в регионе, так и за его пределами.

На примере Ирана сильно видны изменения климата, в частности, страна подвержена засухе и аномальной жаре, отмечают международные СМИ.

Иран Израиль Ближний Восток Шина Ансари Хамедани COP29
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