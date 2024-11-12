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Азербайджан к 2030 году построит солнечные, ветряные и гидроэлектростанции мощностью около 6 ГВт

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан намерен за несколько лет построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около 6 гигаватт, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"К 2030 году мы планируем построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около шести гигаватт. Но это не все наши планы. Подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам возобновляемой энергии общей мощностью 10 гигаватт", - сказал Алиев во вторник на "полях" саммита лидеров климатической конференции COP29, проходящей в Баку.

Слова Алиева опубликованы на сайте главы государства.

По его словам, технический потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море.

"Наша зеленая повестка охватывает различные регионы Азербайджана. Регионы Нахчыван, Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами зеленой энергии, что составляет около четверти нашей территории", - отметил он.

Азербайджан Ильхам Алиев
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