"Инарктика" может выплатить дивиденды за 2024 год

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося (семги) и форели в России, может выплатить дивиденды за 2024 год.

"Итоговые дивиденды за 2024 год пока не определены, но по состоянию на сейчас каких-то факторов, которые бы противоречили, чтобы думать о них хотя бы на уровне прошлого года, (нет - ИФ). Надо констатировать ожидание дивидендов", - заявил заместитель гендиректора компании Андрей Баранов на телефонной конференции по итогам работы компании в 2024 году.

"Инарктика" выплачивает дивиденды на квартальной основе. По итогам первого квартала 2024 года компания выплатила 0,88 млрд рублей, или 10 рублей на акцию. Таким же был размер дивидендов и по итогам первого полугодия. За 9 месяцев дивиденды составили 20 рублей на акцию. Совокупные выплаты составили 4,3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе по итогам работы в 2024 году.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

За первое полугодие 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат не было.

В 2023 году дивиденды были выплачены четыре раза. По итогам года они составили 10 рублей за акцию. С учетом поквартальных выплат (10 рублей за первый квартал, 16 рублей по итогам первого полугодия и 19 рублей по итогам 9 месяцев) их общий размер составили 55 рублей на акцию (4,83 млрд рублей).

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

В 2024 году компания реализовала 25,7 тысячи тонн рыбы, что на 9% меньше, чем в 2023 году (28,3 тысячи тонн).

Выручка компании в 2024 году выросла на 11%, до исторического максимума в 31,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль до учета переоценки биологических активов выросла на 11%, до 10,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,5 млрд рублей, что на 3% ниже, чем в 2023 году. Рентабельность по этому показателю снизилась до 40% с 45% годом ранее.

На 31 декабря 2024 года основными владельцами компании являлись ООО "УК "Свиньин и партнеры"" (24,99%) и Максим Воробьев (22,96%). Компания "ИГС Инвест" (принадлежит гендиректору "Инарктики" Илье Соснову) владела 15,36%. В свободном обращении находится 21% акций.