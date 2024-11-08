Фон дер Ляйен обсудит с Трампом замену российского СПГ американским

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется заменить в ЕС российский сжиженный газ американским СПГ и намерена обсудить это с избранным президентом США Дональдом Трампом. Она заявила об этом на пресс-конференции в Будапеште после неформального саммита Евросоюза.

"СПГ все еще отчасти поступает к нам из России, и, может быть, мы сможем заменить его американским СПГ, который был бы для нас лучшей сделкой. Он также позволил бы удешевить цену на энергию. Мы будем обсуждать это", - ответила она на вопрос, как она собирается вести торговые дела с США при новом президенте.

По ее словам, вопрос об СПГ затрагивался накануне, хотя и не обсуждался подробно.

"Вчера у меня была возможность лично поздравить избранного президента Трампа. Мы, в частности, затронули вопросы Украины, обороны, торговли, энергетики. Это был быстрый разговор, и, конечно, у нас будет возможность углубить эти вопросы", - сообщила фон дер Ляйен журналистам.

Она объяснила свой подход к переговорам с будущим президентом США: "Надо определить общие интересы, а они есть, и потом обсуждать их (...) Обсуждать, находить общие интересы и вести переговоры".

Фон дер Ляйен также сообщила, что накануне на рабочем ужине лидеров Евросоюза обсуждались результаты американских выборов.

"Соединенные Штаты - наш главный торговый партнер. Между нами существует уникальная, историческая связь. И у миллионов наших граждан есть друзья по ту сторону Атлантики. Нам с самого начала нужно иметь хорошие отношения с новой администрацией, и мы продолжим работать с Соединенными Штатами над позитивной повесткой", - заявила председатель Еврокомиссии.